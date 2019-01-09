'Projelerin hedefi ‘Z kuşağı’'

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İstanbul olmadan Türkiye’nin olmayacağını, İstanbul kalkınmadan Türkiye’nin kalkınmayacağını söyledi.

MERKEZİ İDARE

Yıldırım, “Yerel seçimlerde belediye başkanı ayrı, meclis üyeleri ayrı seçiliyor ve seçim aynı günde yapılıyor. Yerel yönetimlerin başkanlık sistemine aşinalığı yeni değil, önceden beri var olan bir gerçek. Merkezi idarenin de aynı modelle yönetiliyor olması yerel yönetimle merkezi yönetimin daha yakın iş birliğini çok daha etkili ve faydalı bir şekle sokacaktır” dedi.Şimdiki belediyeciliğin 4.0 belediyeciliği olduğunu vurgulayan Yıldırım, “1994 kampanyasında Cumhurbaşkanımızın önünde üç mesele vardı. Çöp, çukur, çamur, hava kirliliği, susuzluk. O dönemde başka bir şeyi konuşmuyorduk. Yapay zekayı, sosyal medyayı, interneti konuşmuyorduk. Bugünün sorunları bunlar değil. Belki hala bazı belediyelerde bunlar devam ediyor olabilir ama genel anlamda AK Parti hizmet belediyeciliği ile bunlar geride kaldı” diye konuştu.

İSTANBUL’U BİLMİYOR

‘Şimdiki belediyecilik 4.0 belediyeciliğidir’ diyen Yıldırım, “Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. 2000 sonrası doğanlar. 1994’ün İstanbul’unu bilmiyorlar. Onlar o çileyi çekmediler. Kıyas imkanları yok. Kötüyle iyiyi kıyaslama şansları yok. Onlar yapay zekayı, robotları, geleceğin mesleklerini konuşmak istiyorlar. Yöneticilerden bunları duymak istiyorlar. İstanbul seçiminin sonucunu belirleyecek seçmen var. Değişen şartların, gelişen teknolojinin ve dünyanın değişimini görmek, gençlerimizin beklentilerini, kadınlarımızın beklentilerini karşılayacak sosyal içerikli geleceğe yönelik projeler üretmek” ifadesini kullandı.