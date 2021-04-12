Protokol krizinin yankıları sürüyor! Belçika'dan dikkat çeken yorum

AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:27 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:27

Belçika'da yayın yapan De Tijd gazetesi, Ankara ziyaretlerindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "birbirlerine pas atmayan tecrübesiz ve hırslı golcülere" benzetti.

Flamanca yayın yapan gazetenin protokol olayıyla ilgili haberinde, AB kurumlarının başındaki iki liderin "Avrupa'nın dünyadaki gücünü boşa harcadığı" yorumu yapıldı. Olayın Avrupalı kadınların tepkisini çektiği belirtilen haberde, Michel'in sorumluluğun bir bölümünü Türk protokolüne attığı ifade edildi.

Michel'in protokol görevlilerinin kendi liderlerini sıralamada daha önde gördüğü ancak benzer toplantılarda önceki Konsey ve Komisyon başkanları arasında ayrım yapılmadığı kaydedildi.

Haberde, ikili arasında daha önce de "çocukça çekişmeler" yaşandığı ifade edilerek, bunlardan birinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılacak videokonferans toplantısına kimin öncülük edeceği konusunda yaşandığı aktarıldı. Bu olayın ardından Michel'in özel kalem müdürlüğünü yapan François Roux'nun görevden alındığı belirtildi.

Michel ve von der Leyen'in "birbirine pas atmayan nispeten tecrübesiz ve hırslı golcüler" gibi davrandığını yazan gazete, iki liderin kendi dar çevrelerine güvendiğini belirtti.

Haberde, ikili arasında büyük bir kişisel kıskançlık bulunduğu yönünde diplomatlar arasında konuşmalar yapıldığı, Michel ve von der Leyen'in ekiplerinin önceki Konsey ve Komisyon başkanlarının ekiplerine göre birbirleriyle daha az konuştuğu aktarıldı.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL'İN İSTİFASI İÇİN KADIN DERNEKLERİNDEN İMZA KAMPANYASI

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında "Sofagate" olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi.

Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı.

Bu amaçla hazırlanan mektuba, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.