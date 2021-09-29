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Politika

Görüşme sonrası Putin'den açıklama!

Putin, görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, 'Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.” dedi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:24
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