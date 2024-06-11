Hakan Fidan Kremlin'de... Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumunda birçok mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Putin, Bakan Fidan'ı Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

ERDOĞAN İLE PUTİN TEMMUZDA ASTANA'DA GÖRÜŞECEK



Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşen Rus lider Putin, Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Putin, "Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor." dedi.

Öte yandan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temmuz ayında Astana'da görüşeceğini ifade ettiği de bildirildi.

PESKOV GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in çalışma ziyareti için Rusya'ya gelen Dışişleri Bakanı Fidan'ı yerel saatle 18.00'den sonra kabul edeceğini aktarmıştı.

Fidan'ın, Moskova'da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan'ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etmişti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurgulamıştı.

PUTIN: TÜRKİYE'NİN BRICS'E OLAN İLGİSİNİ DESTEKLİYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu arzuyu her şekilde destekleyeceklerini belirtti.

Putin, "Bölgedeki ülkeler için daha sıkı ve yakın iş birliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Güvenliği sağlama, ekonomik iş birliği ve uluslararası arenadaki eylemlerimizi düzenleme açısından etkili bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Putin, Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan desteği ve liderliği altında gerçekleştiğini vurguladı. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminde rekor kırıldığını hatırlatan Putin, bu yılın başında bazı temel ihracat ve ithalat ürünlerindeki fiyat düzeltmeleri nedeniyle bir miktar düşüş yaşandığını, ancak bu durumu kısa sürede düzelteceklerine inandığını söyledi.

Ukrayna krizinin çözümüne Türkiye'nin katkılarını da takdir eden Putin, "Eski görevinde, müzakere sürecine verdiğiniz destek ve Ukrayna ile müzakereler için İstanbul'da sağladığınız platform için size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Putin, tahıl anlaşmasının yapılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Maalesef, anlaşmanın uzatılmaması bizim suçumuz değildi. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki durumla ilgili girişimlerini de biliyoruz ve destekledik. Ancak Ukrayna tarafı bu teklifi reddetti" ifadelerini kullandı.

Putin, Suriye krizinin çözümünde Türkiye ile birlikte önemli bir rol oynadıklarını ve Astana formatını sürdürmenin, terörizmle mücadele etmenin ve bu önemli yönde durumu normale döndürmek için ellerinden geleni yapmanın doğru olacağını söyledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini ileterek, Temmuz ayında Astana'da uluslararası bir etkinlik çerçevesinde Erdoğan ile bir araya gelmeyi ve güncel konuları görüşmeyi umut ettiğini belirtti.