Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



"14 MİLYON VATANDAŞIMIZ DOĞRUDAN ETKİLENDİ"

Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın gözlemi üyesi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

"ATA YADİGARİ ÇADIRLAR VATANDAŞLARIMIZA YUVA OLDU"

Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bu afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor.

Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu.

En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.

AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç'te 20 Mart'ta uluslararası bağışlar düzenlenecek. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı iş birliklerimizi artırmamız aşikardır. Aralık ayında İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde Ankara'da Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

"BİR YIL İÇİNDE 319 BİN KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"



Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Afetler ve etkileriyle mücadele işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır.

Türk yatırım fonu sayesinde yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak.

KKTC'nin aramıza katılmasıyla aile meclisimiz güçlendi.

2021 yılındaki İstanbul Zirvesi'ndeki mutabık kaldığımız dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TDT olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI

Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.