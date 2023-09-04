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Politika

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ı anlatan belgeseli takdim etti.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Putin'in, Rusya'nın Soçi kentinde Erdoğan'a kendisiyle ilgili belgeseli teslim ettiğini belirtti.

Erdoğan'ı anlatan belgesel, Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman tarafından TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlandı.

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatılıyor.

Ayrıca belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekiliyor.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te yayımlanan belgeselin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde haziranda yapılmıştı.

Rus gazeteci Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir siyasetçi olduğunu belirterek "Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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