Putin'in 'merkez Türkiye' önerisi CHP ve İP'de hazımsızlığa neden oldu

Ukrayna-Rusya savaşında hiçbir ülkenin başaramadığı diplomasi atağıyla "tahıl koridoru"ndan sonra şimdi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik." çıkışı Türkiye'nin menfaatlerini düşünmekten uzak muhalif kesimi rahatsız etti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, CHP'nin fonladığı Tele 1'de "Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuş" şeklinde konuşmuş" sözleriyle açıkça yükselen Türkiye imajından rahatsız oldu.

CHP'Lİ ŞİMŞEK DE DESTEK VERDİ

CHP'li Berhan Şimşek, Çıray'ın sözlerine destek vererek "Aytun Bey aynen diyeceğim söz buydu. Putin, Cumhur İttifakı bileşenlerinin 3. üyesi olmuş" dedi.