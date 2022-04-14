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Politika

Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin Başkan Erdoğan'la görüşecek

Avusturya Başbakanı Nehammer, İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri ve Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:55
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 11 Nisan'da Putin'le yaptığı görüşmenin farklı boyutlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Nehammer, görüşmede Putin'in doğal gaz konusuna da değindiğini belirterek "Doğal gaz arzının güvence altına alındığını, Rusya'nın sözleşmede anlaşılan miktarları teslim edeceğini ve ödemelerin avro olarak yapılmaya devam edilebileceğini bana açıkladı." dedi.

Doğal gaz ambargosuna karşı olduğunu yineleyen Nehammer Avusturya, Macaristan, Bulgaristan gibi bazı Birlik üyesi ülkelerin birçok açıdan Rus doğal gazına bağımlı olduğunu, bu yönde alınacak bir kararın bireysel kullanımdan endüstriyel kullanıma kadar birçok alanda ciddi zararlara yol açacağına dikkati çekti.

- NEHAMMER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Nehammer, İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri ve Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Rusya'ya yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere de değinen Nehammer, yüz yüze görüşmenin, telefonla görüşmeden daha etkili olduğunu savundu.

Nehammer, 9 Nisan'da önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek burada çeşitli düzeylerde temaslarda bulunmuş, daha sonra da Rusya'ya gideceğini açıklamıştı.

Nehammer'in Rusya ziyareti hem ülke içinde muhalefet hem de dışarıda bazı Avrupalı siyasiler tarafından eleştirilmişti.

Rusya'nın doğal gazı rubleyle satacağını açıklaması, Avrupa ülkelerinin tepkisine neden olmuştu.

  • Avusturya Başbakanı
  • Rusya
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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