PYD bitmeden huzur gelmez

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve huzurun önündeki engellerden biri de terör örgütü PYD/PKK. Sözde Kürtleri DEAŞ’tan koruduğunu savunan PYD, Arap nüfuslu Münbiç’ten Deyrizor’a kadar Suriye’nin yaklaşık yarısını ABD güdümünde fiilen işgal etti. Kürt nüfusun yaşadığı yerlerde de PYD’nin tabanı olmadığını kaydeden Suriyeliler, PYD’nin muhalif Kürtler dahil Arap, Türkmen, Hristiyan azınlığa hayatı zindan ettiğini belirttiler. Bölge halkı isyanını “PYD, DEAŞ’tan beter çıktı. Fırat’ın doğusundan PYD temizlenmediği süreç Suriye’ye huzur gelmez” diye dile getirdi.

DEFACTO DEVLET

ABD’nin Suriye’nin doğusunda sessiz sedasız kara ve hava gücüyle, yerel meclisleriyle defacto bir PYD/PKK devleti kurmaya çalışırken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan “Fırat’ın doğusunda, kesinlikle kabul edilemeyecek şeylerin olup bittiği muazzam büyüklükte topraklar var. ABD bu toprakları Suriyeli müttefikleri, başta Kürtler üzerinden (PYD/PKK) orada bir sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalışıyor” açıklaması geldi.

ÜÇLÜ ORTAK MESAJ

Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Darma duman ederiz’ çıkışı gözleri bir kez daha bölgeye çevirtti. Rusya ve İran’dan gelen Fırat’ın doğusundaki ABD varlığına ilişkin son açıklamalar ise Türkiye, İran ve Rusya’nın bu bölgede kurulmak istenen defacto bir devlet yapılanmasına karşı İdlib’te olduğu gibi teröre karşı yeni bir işbirliğinin sinyali olarak algılandı. Diplomasi kaynakları, Fırat’ın doğusunda kurulmaya çalışan garnizon devleti işaret ederek Ankara’nın 600 kilometrelik sınırında buna asla izin vermeyeceğini belirtti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan yaklaşık 60 ülkenin amacı Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ ve bu örgütün insanlığa karşı işlenen suçlarına dur demekti. DEAŞ bölgeden çok küçük bölge dışında silindi. DEAŞ’ın terk ettiği Irak’ta Sincan’dan Suriye’de Münbiç’e kadar geniş bir bölgeye terör örgütü PYD/PKK yerleştirildi. Sözde DEAŞ’la mücadele için silahlandırılan terör örgütü PYD/PKK’nın, ABD tarafından devlet teşkilatına dönüştürülmeye çalışılması bölgeyi tekrar ateş çemberine sokacak. Diplomasi ve uluslararası hukuk uzmanları, Fırat’ın doğusunda bir PYD/PKK uydu devleti kurulması, Türkiye’nin sınırlarının değişmesi anlamına geleceğini ve Türkiye’ye müdahale hakkı doğuracağını söyledi. Daha önce Suriye sınırının 300 kilometresini DEAŞ ve PYD/PKK’dan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla temizleyen Türkiye, Cerablus’tan Irak’a kadar Türkiye-Suriye sınırlarının 600 kilometresini kontrol eden PYD/PKK’ya yine BM 51. maddesindeki ‘Sınırlarının ötesinden gelen terör tehdidine’ ve ‘sınırlarının değişmesi’ için harekete geçmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin, Rusya ve İran ile koordineli Suriye’de yerel halkın oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu ile Fırat’ın doğusuna yapacağı yeni bir hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını amaçlıyor.