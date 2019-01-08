"PYD konusunda tavrımız belli"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrasında Amerika’nın Suriye’den asker çekme kararı alması sonrasında ilk resmi temas dün gerçekleşti. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet, Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 saat 10 dakika görüşme gerçekleştirdi.

ZAFİYET YOK

Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan İbrahim Kalın, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını yineledi. Kalın “Suriye topraklarının bizim sınırlarımız da dahil olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump’a ifade ettiği gibi,

DEAŞ’la mücadelede herhangi bir zafiyet, geri adım söz konusu değildir” dedi. Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırdığı alanlarda yeni bir model oluşturduğuna dikkat çeken Kalın, bu bölgede DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin olmadığına vurgu yaptı.

KÜRTLER KARDEŞİMİZ

Kalın “Türkiye, DEAŞ ile mücadelede Kürtler de dahil olmak üzere hiçbir sivilin zarar görmemesi için üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu. Sözcü Kalın, Bolton’un İsrail ziyareti sırasında terör örgütü YPG ve uzantıları için ‘Kürtler’ ifadesi kullanması konusunda “PKK terör örgütü, PYD/YPG veya uzantıları gibi terör örgütleri Kürt kardeşlerimize karşılaştırılamazlar. Buna da tepki verdik“ dedi. Çekilme esnasında yeni fırsat alanları yaratılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Kalın “ABD ile bu konuda koordine çalışmalıyız. Ancak çekilme süreci, terörden arındırma gibi konularda YPG/PYD’ye yönelik tavrımız net” şeklinde konuştu.

SÜREÇ UZAMAYACAK

ABD heyetine çekilme sürecinin daha fazla uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Kalın, çekilmenin yaklaşık 4 ay süreceğinin Amerika tarafından açıklandığına da dikkat çekti ve “Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bu silahların kalması o bölgenin güven ve istikrarı için de bir şart” dedi. ABD basının Suriye haritası ve tampon bölge iddiasına ise Kalın, “Amerikalılarla görüşmemizde bir tampon bölge, harita gündeme gelmedi” cevabını verdi. İdlib’teki ateşkesin sürekli hale getirilmesini de ele aldık. İdlib’de bir güven ortamı sağlandı, bunun devamı konusunu da ABD ile görüştük. Ateşkesin korunması konusunda mutabık kaldık.