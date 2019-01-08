"PYD konusunda tavrımız belli"
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesi konusunu görüşen Başkanlık Sözcüsü Kalın, Türkiye’nin kararlılığını vurguladı ve ekledi: Çekilme süreci, terörden arındırma gibi konularda YPG/PYD’ye yönelik tavrımız net. PKK terör örgütü, PYD/YPG gibi terör örgütleri Kürt kardeşlerimizle karşılaştıramazsınız.
- STAR / ANKARA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrasında Amerika’nın Suriye’den asker çekme kararı alması sonrasında ilk resmi temas dün gerçekleşti. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet, Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 saat 10 dakika görüşme gerçekleştirdi.
ZAFİYET YOK
Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan İbrahim Kalın, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını yineledi. Kalın “Suriye topraklarının bizim sınırlarımız da dahil olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump’a ifade ettiği gibi,
DEAŞ’la mücadelede herhangi bir zafiyet, geri adım söz konusu değildir” dedi. Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırdığı alanlarda yeni bir model oluşturduğuna dikkat çeken Kalın, bu bölgede DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin olmadığına vurgu yaptı.
KÜRTLER KARDEŞİMİZ
Kalın “Türkiye, DEAŞ ile mücadelede Kürtler de dahil olmak üzere hiçbir sivilin zarar görmemesi için üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu. Sözcü Kalın, Bolton’un İsrail ziyareti sırasında terör örgütü YPG ve uzantıları için ‘Kürtler’ ifadesi kullanması konusunda “PKK terör örgütü, PYD/YPG veya uzantıları gibi terör örgütleri Kürt kardeşlerimize karşılaştırılamazlar. Buna da tepki verdik“ dedi. Çekilme esnasında yeni fırsat alanları yaratılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Kalın “ABD ile bu konuda koordine çalışmalıyız. Ancak çekilme süreci, terörden arındırma gibi konularda YPG/PYD’ye yönelik tavrımız net” şeklinde konuştu.
SÜREÇ UZAMAYACAK
ABD heyetine çekilme sürecinin daha fazla uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Kalın, çekilmenin yaklaşık 4 ay süreceğinin Amerika tarafından açıklandığına da dikkat çekti ve “Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bu silahların kalması o bölgenin güven ve istikrarı için de bir şart” dedi. ABD basının Suriye haritası ve tampon bölge iddiasına ise Kalın, “Amerikalılarla görüşmemizde bir tampon bölge, harita gündeme gelmedi” cevabını verdi. İdlib’teki ateşkesin sürekli hale getirilmesini de ele aldık. İdlib’de bir güven ortamı sağlandı, bunun devamı konusunu da ABD ile görüştük. Ateşkesin korunması konusunda mutabık kaldık.
Bolton’a teyitli randevu verilmedi
Bolton, Türkiye ziyareti öncesi gerçekleştirdiği İsrail temasları sırasında tepki çeken açıklamalar yaptı. PYD-YPG/PKK terör örgütünü ‘Kürt savaşçılar’ diye tanımlayarak, “Amerika’nın Suriye’den çekilmesi Kürtleri koruyacak bir anlaşma yapmadan gerçekleşmeyecek” dedi. Bu sözler Türkiye’de üst düzey tepki çekti. Ardından Türkiye’ye gelen Bolton’un Başkan Erdoğan ile görüşmek istemesiyle ilgili Kalın, şu cevabı verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolton’a teyitli bir randevusu yoktu. Son tahlilde, Bolton’un muhatabı bellidir. Buna gerek duyulmadı. Bunu tepki gibi nitelendirmek doğru olmaz, ama İsrail’de yaptığı açıklamaları doğru bulmadığımızı kendisine de söyledim.
Saddam’dan kaçanlara Türkiye kapısını açtı
Bolton’a iki kırmızı dosya verdiğini söyleyen Kalın “Birincisi Kürtlere yönelik kucaklayıcı bilgileriyle ilgili ikincisi ise, YPG’nin insanlığa karşı işlediği suçlarla ilgiliydi. YPG’nin uyguladığı zulümler, baskılar, zorla tehcir konuları hep hasır edildiğini gördük. YPG’nin uyguladığı zulüm düzeni sadece Araplara, Türkmenlere karşı değil, PKK’lı olmayan Kürtlere,
Yezidilere karşı da uygulanmıştır” diye konuştu. Kalın, Türkiye’nin Saddam zulmünden kaçan Kürtler ile terör örgütünün baskıları nedeniyle Kobani’den gelen Kürtlere kapılarını açtığını hatırlatarak, “Kimsenin etnik kimliğine bakmadık, hiçbir zaman ayrım yapmadık” dedi ve ekledi ‘Türkler zülüm yapacak’ söylemi PKK propagandasıdır.
‘Görüşme verimli geçti’
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, görüşmeyle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. Marquis, “Bolton Türk muhatabı Kalın’la görüşmekten memnun oldu. Başkan’ın Kuzeydoğu Suriye’den münasip bir hızla çekilme kararı hakkında verimli bir tartışma yaptılar, diyalog kurulması gereken konuları saptadılar ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurguladılar. Suriye’de işbirliği konusunda askerler arası görüş alışverişlerinin devamını dört gözle bekliyoruz” dedi.
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