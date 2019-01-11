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'PYD Kürtleri temsil etmiyor'

Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nuri Brimo, terör örgütü PYD’nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek “PYD, yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ekiyor, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yaratıyor” dedi.

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Brimo, terör örgütü PYD’nin Suriye’deki uygulamalarına tepki göstererek “PYD Kürtleri temsil etmiyor” ifadesini kullandı. Brimo, örgütü Suriye’deki Kürtler için zorba bir güç şeklinde nitelendirerek, örgütün yıllardır Kürtleri birbirine düşürdüğünü, Araplar ile aralarında da düşmanlık yarattığını vurguladı. 

ABD İŞBİRLİĞİ YAPMALI 

Suriyeli Peşmergeler konusunda ise Brimo, şunları kaydetti: ABD’nin artık kendi siyasetinde değişim yaparak müttefiklerini değiştirme zamanı gelmiştir. Şu an ABD için en iyi müttefik Türkiye’dir. Suriye’de en iyi seçenek ise ABD’nin Türkiye ile iş birliği yaparak Roj (Suriyeli) Peşmergelerin ülkeye dönüşünü sağlamak. Bu, Suriye ve Türkiye sınırlarında istikrarı sağlayacak. 

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