PYD mağduru Kürtler eve dönecek

Başkan Erdoğan’ın Fırat Nehri’nin doğusundaki PYD/PKK’ya karşı askeri harekat yapılacağını açıklaması, terör örgütünün zulmünden kaçan yüzbinlerce ailenin eve dönüş umudunu canlandırdı. Bölgeden Irak ve Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakılan PYD/PKK mağduru Kürtler, Araplar ve azınlıklar Mehmetçik’in operasyonunu dört gözle bekliyor. Türkiye’nin bölgeyi terörden temizleyip huzur ve güveni tesis etmesini bekleyen çoğunluğu Kürt olan 800 bin Suriyeli vatanlarına dönebilmek için dua ediyor.

PYD ZULMÜNDEN KAÇTIK

PYD/PKK’nın ülkeden sürdüğü, tutukladığı, mallarına el koyduğu Kürtlerin temsilcileri, teröristlerin temizlenmesinin ardından evlerine geri döneceklerini söylüyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Türkiye Temsilcisi Osman Milo, PYD’nin zulmünden Irak ve Türkiye’ye sığınan yüz binlerce insan olduğunu, harekatın başarılı olmasının ardından bu insanların geri geleceğini söyledi. Suriye krizinin çözümünde Türkiye’nin müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Milo, “PYD ile kavgalıyız ve bu kavgada haklıyız. Bizi perişan ettiler. PYD, PKK demektir biz de Türkiye gibi bakıyor ve öyle görüyoruz” dedi.

BİZ SURİYE KÜRTLERİYİZ

4-5 sene öncesine kadar ülkede yok denecek kadar azınlıkta olan PYD/PKK’lıların, ABD ve Avrupa ülkeleriyle Şam rejiminin desteğiyle, kendilerine katılmayan Kürt, Türkmen, Arap, Süryanileri hedef aldığı, evlerine, tarlalarına el koyduğu, tapu kayıtlarını, nüfus kütüklerini yaktığı vurgulanarak, terör örgütünün bölgenin sosyo demografik yapısının kökten değiştirildiği kaydedildi.

ENKS Temsilcisi Milo, şunları anlattı: “Biz Suriye Kürtleriyiz. PYD ise PKK’nın Suriye’deki acentesidir. Bakın bu gün PYD’nin kontrol ettiği bölgelerde kavga ve çatışma hiç olmadı. Özellikle Cizre mıntıkasında hiç bir karışıklık olmadı ancak PYD buraları kontrol etmeye başlayınca yaklaşık 250-300 bin Kürt Erbil, Süleymaniye ve Duhok’a göç etti. Bu insanlar neden evlerini terk edip Irak’a göç etti ve bir daha dönemiyorlar kim engelliyor?

DEAŞ, Aynel Arab’a saldırdığı dönemde bir haftada Kobani ve çevresinden 400 bin kişi Türkiye’ye sığındı. Kobani DEAŞ’tan temizlenip, özgürleştirilmedi mi?! Aradan 4 yıl geçti neden DEAŞ’tan kaçanlar bir daha evlerine dönemiyor? Yüzde 70’i geri dönemiyor. Bu insanların çoğu Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve köylerinde yaşanıyor. Neden evlerine dönemiyor. Çünkü biliyorlar ki PYD orada ve zulüm yapıyor.

Kim olduklarını bilmediğimiz ve adları Kendal, Zınnar olan adamlar orada ve millete zulmediyor. Boyun eğmeyenleri gözaltına alıyor, mallarına el koyuyor ve hakaretin her türlüsünü yapıyorlar. İnsanların onur ve haysiyetini eziyorlar. Çok derin bir yara açtılar. PYD, muhalif Kürtlere ve bize sürekli Erdoğancı diye saldırıyor. Onbinlerce insan PYD gibi düşünmediği hain diye damgalanıp sürgün ediliyor öldürülüyor. Fırat Kalkanı ve Afrin harekatından sonra bu bölgelerde yaşayanlar geri geldi. Fırat’ın doğusu da PYD’den arındırıldıktan sonra on binlerce insan geri gelecektir. Türkiye’nin Afrin tecrübesi var. Güvenlik ve istikrar tesis edildikten sonra binlerce aile geri gelecektir.

KAÇIP GİDECEKLER

Şu anda PYD Afrin’de yaptığı zulmün aynısını tekrar ediyor. PYD herkesle kavga eder. Direniş özgürlük diyerek kandırdıkları binlerce genci öldürdüler. Şimdi de davul zurna ile kandırdıkları sayısız insani ölüme götürecekler sonra kaçıp gidecekler.”