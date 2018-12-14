PYD mağduru Kürtler eve dönecek
Başkan Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik harekat işareti terör örgütü PYD/PKK zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Kürt aileleri umutlandırdı.
- KEMAL GÜMÜŞ
Başkan Erdoğan’ın Fırat Nehri’nin doğusundaki PYD/PKK’ya karşı askeri harekat yapılacağını açıklaması, terör örgütünün zulmünden kaçan yüzbinlerce ailenin eve dönüş umudunu canlandırdı. Bölgeden Irak ve Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakılan PYD/PKK mağduru Kürtler, Araplar ve azınlıklar Mehmetçik’in operasyonunu dört gözle bekliyor. Türkiye’nin bölgeyi terörden temizleyip huzur ve güveni tesis etmesini bekleyen çoğunluğu Kürt olan 800 bin Suriyeli vatanlarına dönebilmek için dua ediyor.
PYD ZULMÜNDEN KAÇTIK
PYD/PKK’nın ülkeden sürdüğü, tutukladığı, mallarına el koyduğu Kürtlerin temsilcileri, teröristlerin temizlenmesinin ardından evlerine geri döneceklerini söylüyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Türkiye Temsilcisi Osman Milo, PYD’nin zulmünden Irak ve Türkiye’ye sığınan yüz binlerce insan olduğunu, harekatın başarılı olmasının ardından bu insanların geri geleceğini söyledi. Suriye krizinin çözümünde Türkiye’nin müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Milo, “PYD ile kavgalıyız ve bu kavgada haklıyız. Bizi perişan ettiler. PYD, PKK demektir biz de Türkiye gibi bakıyor ve öyle görüyoruz” dedi.
BİZ SURİYE KÜRTLERİYİZ
4-5 sene öncesine kadar ülkede yok denecek kadar azınlıkta olan PYD/PKK’lıların, ABD ve Avrupa ülkeleriyle Şam rejiminin desteğiyle, kendilerine katılmayan Kürt, Türkmen, Arap, Süryanileri hedef aldığı, evlerine, tarlalarına el koyduğu, tapu kayıtlarını, nüfus kütüklerini yaktığı vurgulanarak, terör örgütünün bölgenin sosyo demografik yapısının kökten değiştirildiği kaydedildi.
ENKS Temsilcisi Milo, şunları anlattı: “Biz Suriye Kürtleriyiz. PYD ise PKK’nın Suriye’deki acentesidir. Bakın bu gün PYD’nin kontrol ettiği bölgelerde kavga ve çatışma hiç olmadı. Özellikle Cizre mıntıkasında hiç bir karışıklık olmadı ancak PYD buraları kontrol etmeye başlayınca yaklaşık 250-300 bin Kürt Erbil, Süleymaniye ve Duhok’a göç etti. Bu insanlar neden evlerini terk edip Irak’a göç etti ve bir daha dönemiyorlar kim engelliyor?
DEAŞ, Aynel Arab’a saldırdığı dönemde bir haftada Kobani ve çevresinden 400 bin kişi Türkiye’ye sığındı. Kobani DEAŞ’tan temizlenip, özgürleştirilmedi mi?! Aradan 4 yıl geçti neden DEAŞ’tan kaçanlar bir daha evlerine dönemiyor? Yüzde 70’i geri dönemiyor. Bu insanların çoğu Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve köylerinde yaşanıyor. Neden evlerine dönemiyor. Çünkü biliyorlar ki PYD orada ve zulüm yapıyor.
Kim olduklarını bilmediğimiz ve adları Kendal, Zınnar olan adamlar orada ve millete zulmediyor. Boyun eğmeyenleri gözaltına alıyor, mallarına el koyuyor ve hakaretin her türlüsünü yapıyorlar. İnsanların onur ve haysiyetini eziyorlar. Çok derin bir yara açtılar. PYD, muhalif Kürtlere ve bize sürekli Erdoğancı diye saldırıyor. Onbinlerce insan PYD gibi düşünmediği hain diye damgalanıp sürgün ediliyor öldürülüyor. Fırat Kalkanı ve Afrin harekatından sonra bu bölgelerde yaşayanlar geri geldi. Fırat’ın doğusu da PYD’den arındırıldıktan sonra on binlerce insan geri gelecektir. Türkiye’nin Afrin tecrübesi var. Güvenlik ve istikrar tesis edildikten sonra binlerce aile geri gelecektir.
KAÇIP GİDECEKLER
Şu anda PYD Afrin’de yaptığı zulmün aynısını tekrar ediyor. PYD herkesle kavga eder. Direniş özgürlük diyerek kandırdıkları binlerce genci öldürdüler. Şimdi de davul zurna ile kandırdıkları sayısız insani ölüme götürecekler sonra kaçıp gidecekler.”
VATANIMDA ÖLMEK İSTERiM
PYD zulmünden kaçarak Şanlıurfa’da ailesiyle çadırda yaşayan 60 yaşındaki Hamed Süleyman Mutar, “Rasulayn’de evlerimiz, arazilerimiz, koyunlarımız vardı. Savaşın bitmesini beklerken, teröristler ortaya çıktı. Evlerimizi yıktılar, mallarımıza el koydular. Biz de bu yüzden Türkiye’ye gelmek zorunda kaldık, yaklaşık 3-4 yıldır buradayız. Vatanımızı çok özledik. Bir an önce bölgenin bu zalimlerden temizlenmesini istiyoruz” dedi. Muhtar, “Sürekli bunun için dua ediyoruz. Ben yaşlandım ve ölmeden önce doğup büyüdüğüm topraklara dönmek istiyorum. Huzur gelirse bir gün bile beklemeden ailemi alıp giderim” diye konuştu.
TERÖR TEMİZLENİRSE EVİMİZE GİDERİZ
Rasulayn’den gelen 54 yaşındaki Ayşe el-Gassal de PYD/PKK’nın bölgeyi işgal etmesiyle çareyi Türkiye’ye sığınmakta bulduklarını anlattı. Gassal, “Yaklaşık üç yıldır buradayız. İnsanın gurbette olması çok zor. Çok sıkıntı çektik. Savaştan ve korkudan buraya geldik. İnşallah kısa bir zaman içinde ülkemiz teröristlerden temizlenir ve biz de sevinçle evlerimize döneriz” ifadesini kullandı. Tel Abyad’dan gelen İbrahim Cedan ise birkaç kilometre ötedeki evine gidememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, buna rağmen umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini sözlerine ekledi.
Suriyeli Kürtler de Fırat’ın doğusuna harekat istiyor
Türkiye'nin Fırat’ın doğusunu terörden arındırma hazırlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra kurtarılan bölgelerdeki huzur ve güven ortamı Suriyeliler için umut oldu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 24 Haziran 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında, Suriye’nin Cerablus, El-Bab ve Azez ilçeleri güvenli bölge haline getirildi. Operasyondan çok kısa bir süre geri dönüşler başladı ve bu sayı geçen hafta itibariyle 117 bin 919’a ulaştı. 20 Ocak 2018’de başlayan Zeytin Dalı Harekatı’yla da Afrin bölgesine 18 Mart’ta geri dönüşler başladı. Zeytin Dalı bölgesine, 170 bin 290 kişi döndü. İki operasyon sonrasında 288 bin 209 Suriyeli anavatanlarına gitti. Türkiye’nin güven ve huzur getiren harekatları şimdi de Fırat’ın doğusundaki bölgeden sürülen Kürtler, Arap, Türkmenler, Süryaniler için umut ışığı oldu. Terör örgütü PYD/PKK, Fırat’ın doğusunda
DEAŞ ile mücadele bahanesiyle hakimiyet kurmaya çalıştı. Örgüt; Haseke bölgesi olarak geçen Resulayn, Kamışlı ve Malikiye, Rakka bölgesi diye geçen Tel Abyad, Rakka, Tabka ile Deyrizor bölgesi olarak bilinen Mayadin, Albukamal ve Ayn el Arap’da hakimiyet kurdu. Bölgede demografik yapıyı değiştirmek için kendisine tabi olmayan Kürtler, Araplar, Türkmenler’i baskı ve şiddetle göçe zorladı. Terör örgütünün Fırat’ın doğusundaki baskısından korkarak kaçan kişi sayısının 471 bin 6 kişi olduğu belirtildi. Terör örgütü PYD/PKK’nın baskıları sonucu Haseke bölgesinden 129 bin 995, Rakka bölgesinden 95 bin 250 ve Deyrizor bölgesinden 116 bin 768 kişi, Ayn el Arap’tan ise 128 bin 993 kişi Türkiye’ye sığındı. Yeni operasyonla birlikte güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla birlikte 471 bin kişinin geri dönebileceği ifade edildi. Irak’a göç eden yaklaşık 300 bin kişi ile birlikte bu sayı yaklaşık 800 bini buluyor.
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