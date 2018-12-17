PYD sivilleri rehin alıyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Türkiye kendi göbeğini kendisi kesecek. Türkiye’nin yıllardır ‘kırmızı çizgi’ olarak adlandırdığı Fırat Nehri’nin batısındaki terör varlığının bitirildiği harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/PYD’nin Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme planı da sonlandı. İki yüzlü Batı ve ABD’nin oldubittiye getirerek Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru kurmak istemesini iki harekat ile önleyen Türkiye, sınır güvenliği ve bekası için üçüncü bir harekat gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat Nehri’nin doğusunu işaret ederek operasyon mesajı vermesi bölgedeki mazlum halkı sevindirirken, teröristleri ise korku dağları sardı.

KORKU SARDI

Fırat’ın doğusundaki teröristler panik halinde olası bir harekata karşı mevzi ve siperler hazırlayıp, tüneller kazıyor. Türkiye sınırına komşu Ayn-el Arap, Telabyad ve Rasulayn’daki teröristler yeni mevzi ve siperler kazıp, kuleler inşa ederek sürekli olarak hem Türkiye tarafını hem de Fırat’ın batısında kalan Özgür Suriye Ordusu güçlerini gözetlemeye başladı. Olası bir operasyonda topçu atışından ve uçakların düzenleyeceği hava harekatına hedef olmaktan korkan teröristler, inşa ettikleri kulelerin altına ise tünel ve sığınaklar oluşturdu. Gözlerin çevrildiği Suriye’de terör örgütü denetimindeki Münbiç’te ise ABD’ye ait helikopterler teröristlerin mevzilerinin üzerinde alçak uçuş yapıyor.

SİVİLLER ESİR ALINDI

Yerel kaynaklar teröristlerin ayrıca yerleşim alanlarına da bubi tuzakları kurup, İHA ve SİHA’ların görüntü almasını engellemek için evlerin çatılarını koyu renkli bezlerle kapatarak perdeleme uyguladıklarını bildirdi.

Fırat’ın doğusuna yönelik harekat ile endişelenen bu bölgede yaşayan sivillerin bulundukları yerleşim alanlarını terk etme isteği de terör örgütü mensupları tarafından engelleniyor. Teröristlerin kentlerden ayrılmak isteyen sivillere engel olduğu, bu konuda kendilerine karşı çıkanları ölüm veya cezaevi ile tehdit ettiği bildirildi. Bu yöntemle gerçekleştirilecek harekatta uluslararası kamuoyunda ‘siviller öldürülüyor’ kara propagandası yapmak isteyen teröristler aynı zamanda bu kişileri de canlı kalkan olarak kullanacak.