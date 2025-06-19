İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin son oturumunda, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ile CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özcan arasında İBB bütçesi üzerine yaşanan sert tartışmayla gündeme damgasını vurdu.

ÖZCAN, ÖZEL'İN İDDİALARINI SAVUNDU

İBB Meclisi'nin son oturumunda, CHP'li Gencay Özcan ile AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz arasında bütçe tartışması yaşandı. Özcan, Türkyılmaz'ın sosyal medya paylaşımında yer alan 1 trilyon 257 milyar TL'lik bütçe ile, bir videoda dile getirdiği "2 trilyon TL'nin üstünde bütçe" ifadesi arasında çelişki olduğunu savundu.

TÜRKYILMAZ'DAN SERT CEVAP

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise Gencay Özcan'a sert bir cevap verdi. Özcan'ın gündeme getirdiği sosyal medya paylaşımında "İştirak şirketleri hariç!!!" notunu açıkça eklediğini vurgulayan Türkyılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma biçimi nedir? Şurayı görmedi. İBB bütçesi 931 milyar, İSKİ 203 milyar, İETT 122 milyar demişim ki bu bu rakamlar 2019-25 hepimizin el kaldırdığı onayladığı bütçelerdir. Toplamda ne kadarmış? 1 trilyon 257 milyar." diye konuştu.

Rakamları görmezden gelen Özcan'a tepki



CHP'li Gencay Özcan, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın İBB bütçesiyle ilgili paylaşımlarında çelişki olduğunu iddia etti. 'İştirakler hariç' notunu görmezden gelen Özcan'a tepki gösteren Türkyılmaz, "CHP'nin siyaset biçimi bu. Üç... pic.twitter.com/peNoJNu5y7 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 19, 2025

"İŞTİRAK ŞİRKETLERİ HARİÇ!!!"

"Gencay Bey, paylaşımın altına 'İştirak şirketleri hariç' yazdım, üç ünlem koydum, seni de etiketledim. Bunu da mı görmedin?" diyerek Özcan'a tepki gösteren Türkyılmaz, iştirak şirketlerinin bütçeleri dahil edildiğinde toplam rakamın 2 trilyon TL'yi aştığını dile getirdi. Türkyılmaz, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2025 bütçesini 567 milyar TL olarak açıkladığını hatırlatarak, CHP'yi "apaçık hakikatleri çarpıtmakla" suçladı ve "İsrail'i barışa zorlamak, CHP'ye bu rakamları anlatmaktan daha kolay" şeklinde konuştu.

KALEM KALEM HESAPLADI

Tartışma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'nin 6 yıllık bütçesi 497 milyar TL" açıklamasına Türkyılmaz'ın itirazıyla başladı. Türkyılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Özel'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, İBB, İSKİ ve İETT'nin 2019-2025 toplam bütçesinin 1 trilyon 257 milyar TL olduğunu verilerle ortaya koydu. İBB'nin 2025 bütçesi, İSKİ ve İETT dahil 564 milyar TL olarak onaylanmıştı. İştirak şirketlerinin bütçelerine dair konsolide bir rakam henüz paylaşılmadı, ancak Türkyılmaz, iştirakler dahil toplam bütçenin 2 trilyon TL'yi geçtiğini tahmin ediyor.