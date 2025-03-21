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Politika

Ramazanın ikinci yarısında mahyalar, ''Aile Yılı'' için yanıyor! Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile Yılı dolayısıyla ramazan ayının ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın.' dedi.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 13:10 - Güncelleme:
Ramazanın ikinci yarısında mahyalar, ''Aile Yılı'' için yanıyor! Bakan Göktaş'tan açıklama
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Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan mahyalar, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla aile vurgusuyla ışıldıyor.

Ülke genelinde camilere "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz", "Ailemiz servetimiz", "Allah'ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır", "Dünyadaki cennetimiz: Aile" yazılı mahyalar asıldı.

- "BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde Mahyalarımız "Aile Toplumun Temelidir" ve "Ailemiz Geleceğimiz" mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz."

Bakan Göktaş, paylaşımında camilerdeki mahyaların yer aldığı videoya da yer verdi.

  • Aile Yılı
  • MAHYA
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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