Raportör değişiyor düşmanlık baki
Avrupa Parlamentosu’nda Başkan Erdoğan düşmanı Kati Piri’nin yerine Türkiye raportörlüğü görevine İspanyol vekil Nacho Amor’un getirileceği öğrenildi. Amor’un terör örgütü destekçileriyle yakın teması, Türkiye raporlarında değişiklik olmayacağının göstergesi.
- ŞERİF EGEMEN AHMET
Yenilenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Brüksel’de koltuk değişimleri devam ediyor. Aşırı sağcı ittifakların ve çevrecilerin zafer kazandığı seçimler sonrası parlamento aritmetiği değişirken, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yazacağı raporlarla belirleyici bir rol üstlenecek olan “Türkiye raportörülüğü” görevine gelecek isim de belli olmaya başladı. YPG/PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini savunan Türkiye düşmanı raportör Kati Piri’nin yerine AP’nin İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor’un geleceği öğrenildi.
DEMİRTAŞ’I ZİYARET ETMİŞTİ
Fransız Euronews’in haberine göre, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye raportörlüğü görevi için Nacho Sanchez Amor’un ismi öne çıktı. Amor’un geçmişi, raportürlük için isimler değişse de terör destekçiliği ve Türkiye düşmanlığının değişmediğini gözler önüne serdi. Zira Amor, tıpkı Piri gibi, terör örgütü PKK propagandası yapan HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’a desteği ile biliniyor. Haziran 2018’de Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret eden Amor, 18 Eylül 2019’da da terör örgütü propagandasından tutuklu bulunan HDP’nin eski liderinin davayı takip etmek üzere Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmişti.
KAYYUMA KIZDI YARGIYA SALDIRDI
Avrupa Parlamentosu’nda Demirtaş’a destek konuşması yapan Amor, terör örgütü PKK’ya maddi ve lojistik yardımları nedeniyle kayyum atanan HDP’li belediyelere de sahip çıkarak bağımsız Türk yargısına dil uzatmıştı. “Türkiye’de vatandaşlar tarafından seçilen belediye başkanları hiç bir yasal süreç izlenmeden görevlerinden ihraç edildiler... Türk ceza sisteminin siyasi eleştirileri susturmak için kullanıldığı açık ve net. Süreç yok, hakim yok, garanti yok” diyen İspanyol vekil, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye bakış açısını değiştirmesini talep ederek Brüksel’i terörü savunmaya çağırmıştı.
SİCİLİ KABARIK!
Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye raportörü olması beklenen İspanya Sosyalist İşçi Partisi milletvekili Nacho Sanchez Amor, tıpkı selefi Kati Piri gibi, terör örgütleri PKK ve YPG’ye verdiği destekle biliniyor. Amor’un PKK ve uzantılarına arka çıkan, Türkiye düşmanı sicili şöyle,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) görevlisi olduğu dönemde, Edirne Cezaevi’nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis yatan HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Başkanlık ve meclis seçimleri sırasında Türkiye’ye gelen PKK destekçisi Avrupa Parlamentosu vekillerini deşifre eden Anadolu Ajansı’nı, hiçbir kanıt göstermeksizin, “yalan haber yapmakla” suçladı.
Seçimleri izlemek adına geldiği Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından “Demokrasi sandıktan ibaret değil” diyerek amacının demokrasinin işleyişini takip etmek olmadığını ortaya koydu.
Terör örgütü PKK’yla iltisaklı HDP’li belediyelere kayyum atanması sonrası AP’de söz alarak Brüksel’i harekete geçmeye çağırdı.
Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderek HDP’li ve CHP’li vekillerle omuz omuza Demirtaş’ın davasını takip etti.
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