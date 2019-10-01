Raportör değişiyor düşmanlık baki

Yenilenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Brüksel’de koltuk değişimleri devam ediyor. Aşırı sağcı ittifakların ve çevrecilerin zafer kazandığı seçimler sonrası parlamento aritmetiği değişirken, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yazacağı raporlarla belirleyici bir rol üstlenecek olan “Türkiye raportörülüğü” görevine gelecek isim de belli olmaya başladı. YPG/PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini savunan Türkiye düşmanı raportör Kati Piri’nin yerine AP’nin İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor’un geleceği öğrenildi.

DEMİRTAŞ’I ZİYARET ETMİŞTİ

Fransız Euronews’in haberine göre, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye raportörlüğü görevi için Nacho Sanchez Amor’un ismi öne çıktı. Amor’un geçmişi, raportürlük için isimler değişse de terör destekçiliği ve Türkiye düşmanlığının değişmediğini gözler önüne serdi. Zira Amor, tıpkı Piri gibi, terör örgütü PKK propagandası yapan HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’a desteği ile biliniyor. Haziran 2018’de Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret eden Amor, 18 Eylül 2019’da da terör örgütü propagandasından tutuklu bulunan HDP’nin eski liderinin davayı takip etmek üzere Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmişti.

KAYYUMA KIZDI YARGIYA SALDIRDI

Avrupa Parlamentosu’nda Demirtaş’a destek konuşması yapan Amor, terör örgütü PKK’ya maddi ve lojistik yardımları nedeniyle kayyum atanan HDP’li belediyelere de sahip çıkarak bağımsız Türk yargısına dil uzatmıştı. “Türkiye’de vatandaşlar tarafından seçilen belediye başkanları hiç bir yasal süreç izlenmeden görevlerinden ihraç edildiler... Türk ceza sisteminin siyasi eleştirileri susturmak için kullanıldığı açık ve net. Süreç yok, hakim yok, garanti yok” diyen İspanyol vekil, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye bakış açısını değiştirmesini talep ederek Brüksel’i terörü savunmaya çağırmıştı.