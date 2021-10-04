Rau: Türkiye'den destek istedik

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:53 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:53

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Varşova'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye özellikle güvenlik, terörle mücadele, göç ve ticaret konularında bizim stratejik partnerimizdir." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Türkiye ile turizm alanında işbirliği konusunun her geçen gün daha da önem kazandığını belirtti.

Türkiye ile ticari ilişkilere de vurgu yapan Rau, "Türkiye bizim bölgedeki en büyük ticaret ortağımızdır." diye konuştu.

Polonyalı bakan Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasında 2020 yılında ticaret hacminin rekor kırdığını belirterek, "Öngörümüz en kısa zaman 8 milyar doları aşıp 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Afganistan'dan kontrol dışı göç olduğunu ve özellikle Belarus tarafından Polonya'ya girişler olduğunu belirten Rau, "Türk mevkidaşımdan son birkaç aydır devam eden sınırları yasa dışı geçme konusunda destek istedik. Kendisi de ayrıntılı bir şekilde nasıl destek olabileceklerini anlattı." dedi.

Rau AB içindeki AB ordusu tartışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Rau ayrıca Türkiye ile Romanya ve Polonya arasındaki dışişleri bakanları düzeyindeki "3 Deniz Projesi" görüşmelerinin devlet başkanları düzeyine çıkarılacağını sözlerine ekledi.