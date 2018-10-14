Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'yi hedef alan Suriye rejimi yanlısı vekile haddini bildirdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dünyada terör konusunda çifte standart olduğunu belirterek, "İstanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvenlidir. Kahire ne kadar güvenliyse Washington da o kadar güvenlidir." dedi.

Öte yandan toplantıda konuşarak Türkiye'ye yönelik saldırı niteliğinde ifadeler kullanan Suriye rejimi yanlısı milletvekili Jirair Reisan'a AK Partili Ravza Kavakcı Kan'dan sert tepki geldi.

SURİYELİ VEKİLE HADDİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan toplantıda konuşarak Türkiye'ye yönelik saldırı niteliğinde ifadeler kullanan Suriye rejim yanlısı milletvekili Jirair Reisan'a tepki geldi. İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, söz hakkı alarak Reisan'ın Türkiye'ye karşı yönelttiği suçlamaların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

500 BİN SİVİLİ KİM ÖLDÜRDÜ

Kan, "2011'de Suriye'de katliam başladı, insanlar ölmeye başladı. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve erkekler hayatlarını kurtama mücadelesine başladılar. Onlar Türkiye'nin sınırında hemen yanıbaşındaydı, sırtımızı dönemezdik. Bu insanlara kapılarımızı açtık, kalplerimizi açtık." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Suriye'de barış istediğinin altını çizen Kan, bu ülkenin geleceğine yine Suriye halkının karar vereceğini belirti.

Kan, Suriye'de 500 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin 3 buçuk milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "(Bazı) Suriyelileri yerinde ziyaret ettim. Kadınların hikayelerini dinledim. Burada tekrar etmeyeceğim, çünkü bir insan olarak (bu hayat hikayelerini) anlatmaktan hicap duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin Suriyeliler de dahil yardım insan tüm insanlara kapısının sonuna kadar açık olduğunu dile getiren Kan, "Sivil savaştan eşit şartlarda bahsedilebilir. Suriye'de sivil savaş yok ama katliam var. İnsan olarak hep birlikte bu (katliamın) sona erdirilmesini söylemek zorundayız." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki parlamenterler heyeti İsviçre'deki Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Lozan'a hareket etti.