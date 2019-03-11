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Raylı sistemlerle İstanbul trafiği rahatlayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Erzincan bağlantılı birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi.

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Yıldırım, burada yaptığı konuşmada. bölücülerle kol kola girenlerle işlerinin olmadığını, işlerinin, bayrak, toprak, devlet ve millet olduğunu belirterek, “Kol kola girerek kardeşliğimizi daha da güçlendirerek geleceğe devam edeceğiz. Ülkemize içeride ve dışarıda tezgah kurmaya çalışanlara da ‘eyvallah’ demeyeceğiz. Bölgeleri ayıran, ülkemizin başına bela olan teröristleri de yaşatmayacağız” dedi. 

 YAŞAM KALİTESİ ARTACAK 

Gebze-Halkalı banliyö tren hattının 12 Mart’ta açılacağını söyleyen Yıldırım “İstanbul için birlikte çalışacağız. İstanbul’u birlikte Türkiye’nin ekonomisinin itici gücü, lokomotifi olmaya gayret edeceğiz. İstanbul’un yaşam kalitesini arttırmak birinci görevimiz olacak. Toplu taşımada raylı sistemin payını yüzde 18’den yüzde 48’e çıkaracağız. Yüzde 31 artış. Yüzde 30 karayolu trafiğini azaltmak demektir. Marmaray’ın ikinci bölümü olan Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattını 12’sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle açmış olacağız. Böylece Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmarayı’da kullanarak, denizin altından da geçerek trenler 110 dakikada 38 istasyona uğrayacak, 8 tane ilçeye hizmete edecek” şeklinde konuştu. 

 

 

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