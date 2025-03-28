Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı! Başkan Erdoğan: Gine ile aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da canlı bağlantı ile "Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün sadece bir caminin değil aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır.

Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz maşallah mimarisi ile peyzajıyla göz dolduruyor. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Projede yer alan tüm kardeşlerime camimizin inşaasına destek olan tüm Gine makamlarına cani gönülden teşekkür ediyorum.