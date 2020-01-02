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Politika

Başkan Erdoğan ile Trump Libya ve Suriye'yi görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

02.01.2020  18:20 - Güncelleme: 02.01.2020  18:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:


"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır."

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