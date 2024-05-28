Refah'ta Mısır ve İsrail askerlerinin çatışmasına ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Refah'a yönelik saldırı) İsrail, mümkün olan en sert, en insanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte. Yürüttüğü olduğu bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz."

"Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir."