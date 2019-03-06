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Referans proje çalıntı çıktı

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nu aday seçmesinde referans olarak gösterdiği ‘Yaşam Vadisi’ projesi AK Partili eski Başkan Yusuf Uzun’a ait çıktı. Uzun, projenin yüzde 75’ini beş yıl önce tamamladıklarını ve fiili olarak açtıklarını söyledi.

  • KEMAL GÜMÜŞ
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam karıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu neden aday gösterdiğini anlattı. Muharrem İnce’nin bir başarı hikayesi olmadığı için onu İstanbul’a aday göstermediğini ancak İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde büyük başarılara imza attığını savunan Kılıçdaroğlu, örneklerle sözde başarıları sıraladı. AK Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun tarafından yapılan ‘Yeşil Vadi’ projesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu “Yemyeşil vadiyi gördüğüm zaman, ‘İşte belediye başkanı budur’ dedim. Burayı böyle yaptıysa kıt kanaat imkanlarla, İstanbul’un devasa bütçesiyle ne yapılmaz? Her şey yapılır” dedi. 

Kılıçdaroğlu Yaşam Vadisi nedeniyle İmamoğlu’nu İstanbul Belediye Başkan adayı gösterdiğini söylemişti.

BEŞ YIL ÖNCEKİ PROJE 

Star Yeşil Vadi gerçeğini hem araştırarak belgeledi hem de dönemin belediye başkanı ve projenin mimarına sordu. AK Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun Beylikdüzü’nde beş yılda irili ufaklı yüzlerce yeni proje vaat etti. Beş yıl boyunca vat edilen projelerin tamamı hayata geçirildi. Bunların başında ise Yeşil Vadi geliyor. Vadinin AK Parti döneminde fiili olarak halkın hizmetine açıldığı öğrenildi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRİP AÇIKLADILAR

Yusuf Uzun’un 2014 seçim kampanyasında  ‘Beş Yılda 641 Projeyi birlikte gerçekleştirdik’ diyerek yayınladığı kitapçıkta Yeşil Vadi’nin son haline dair görseller yer alıyor. Yeşil Vadi’nin özellikleri ise şöyle; Giriş Meydanı, su oyunları, su jetleri, yapay gölet, süs havuzu, şelale, oturma birimleri, kameriye, gölgeleme sistemleri, seyir teraslı kafe, mescit, kaya bahçesi, gül bahçesi, soğanlı bitkiler ve mevsimlik çilek bahçesi, ahşap travers çiçeklikler, doğal taşlar, arboretum, bisiklet kiralama “, bisiklet parkuru başlangıç, dere üzeri asma köprüler, otopark, yürüyüş yolları ve anfitiyatro. Söz konusu projenin ardından açıklamalarda bulunan Uzun “Ekrem İmamoğlu’na ait bir başarı hikayesi yok. İmamoğlu’nun kayda değer bir şeyi yok sadece algı yapıyor. Başarılı olduğu bir şey varsa oda algı yönetimidir” diye konuştu.

CİDDİYETSİZLİK CHP STANDARDI

Kılıçdaroğlu’nun Yeşil Vadi’yi referans alarak İstanbul’a İmamoğlu’nu aday göstermesinin ciddiyetsizlik olduğunu ifade eden Uzun şunları söyledi: Ciddi bir karar öncesinde bir başkan projeleri değerlendirirken araştırması gerekirdi. CHP’nin standardı bakımından araştırma yapılmadan karar verildiği gibi İstanbul adayının belirlenmesi gibi önemli bir konuda da araştırma yapılmadan karar verildiği görülüyor. Yeşil Vadi bize ait bir projedir. Onların Yaşam Vadisi olarak tabir ettiği alan küçük bir bölümüdür. ‘Yeşil Vadi’nin yüzde 75’ini biz bitirerek fiili olarak açılışını yaptık. Resmi olarak açılışını yapamadık çünkü yüzde 25’ini daha bitirememiştik. Ekrem Bey sadece duvarı ve kafe ile havuzu yaptı. Gerisini tamamen biz yaptık bunlar kayıtlarda mevcut. Bu proje Beylikdüzü Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne aittir. İmamoğlu’nun tek bir ciddi projesi yoktur

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