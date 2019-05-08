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Reform Eylem Grubu ilk kez yarın Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak

Başkan Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği Reform Eylem Grubu Toplantısı, Avrupa Birliği Başkanlığı eş güdümünde yarın yapılacak. 9 Mayıs Avrupa Gününde düzenlenecek toplantıda, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

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Reform Eylem Grubu'nun altıncı toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Avrupa Birliği Başkanlığı eş güdümünde yarın yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği toplantı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu'nun, 9 Mayıs Avrupa Günü düzenleyeceği toplantıda, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

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