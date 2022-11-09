'Reformları Türkiye'nin desteği ile birer birer hayata geçirdik'

Üstel, KKTC Toplu Açılış ve Proje Lansman Töreni'nde yaptığı konuşmada, KKTC'de 400 dönümlük arazi üzerine kurulacak içinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park'ın yer alacağı yerleşkenin ülke için önemli bir proje olduğunu ifade etti.



Özellikle Milli Park'ın Ada'ya nefes olacağını söyleyen Üstel, söz konusu yerleşkenin 2023 sonuna doğru hizmete gireceğini anlattı.



Üstel, halk, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin bu tesislerden yararlanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park eşit statüdeki iki egemen devletin büyük simgelerinden bir tanesi olacak." diye konuştu.

KKTC'deki reformları Türkiye'nin desteği ile birer birer hayata geçirdiklerini aktaran Üstel, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Üstel, koalisyon ortakları ile birlikte halka en iyi hizmeti verebilmek için yola çıktıklarını ve kapsamda yatırımlarını sürdürdüklerini bildirdi.

Törende bir konuşma yapan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "E-Devlet" uygulamasına önem verdiklerini aktararak, kendilerinin de bu kapsamda ciddiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Arıklı, halka hizmet etmeye ve hizmet yolunda destanlar yazmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Anavatan Türkiye ile birlikte ülkemizi daha iyi noktalara getireceğiz." dedi.

