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Rekortmen illere teşekkür ziyareti

Başkan Erdoğan, 31 Mart gecesi artık geleneksel hale gelen balkon konuşmasının ardından geldiği İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor.

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Üsküdar Kısıklı’daki konutunda çalışmalarını yürüten Erdoğan, bir yandan kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan, kazanılamayan yerlerle ilgili detaylı raporlar hazırlanmasını ve bazı yerlerdesonuçlara itiraz edilmesini istedi. Seçim sürecinde 8 ülke, 59 şehir olmak üzere 98 miting yaparak toplamda 85 bin 766 kilometre kat eden Erdoğan Cumhur İttifakı’nın kazandığı yüzde 51.63’lük ve AK Parti’nin yüzde 44.32 ‘lik zaferleri için teşekkür turlarına çıkacak. Erdoğan’ın AK Parti’ye rekor sayıda oy çıkan illeri ziyaret etmesi öngörülüyor.  

İdeolojik körler kendini avutuyor 

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve İstanbul’u CHP’nin kazandığı belirtilerek ‘Erdoğan için sonun başlangıcı’ yorumları yapılmasına sert cevap verdi. Kalın, Twitter hesabından yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada “Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3’ünü, Cumhur İttifakı 51,6’sını kazandı. 2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim.” 

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

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