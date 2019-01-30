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'Resmi başvuru ile görevim sona erecek'

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk’te Buket Aydın’ın sunduğu “40” programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Kendisi hakkında çıkan “istifa” tartışmalarına değinen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu  tartışma çok rahatsız edici. İlk defa açıklıyorum, kararını verdim. Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım. Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı’ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım.” Bıraktığım yere dönüp tekrar bakmadığını ifade eden Yıldırım, “Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye kalkmadım. Öyle bir huyum vardır. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır, orada görevimi tamamlamış olacağım” ifadesini kullandı. 

ORTADA ADAYLIK YOK   

“İstifa” yorumlarıyla gündemin meşgul edilmeye, kendisinin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığına vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:  “Ortada adaylık yok. Sadece bir niyet beyanı var. Bunun üzerinden bir yıpratma hareketi, partimizi yıpratma hareketi yapılıyor. Şahsımıza yönelik birtakım söylemler oluyor. Ben bunlarla mümkün mertebe muhatap olmak istemedim, uzak durmaya çalıştım. Ancak işin sonunda şuna gönlüm razı gelmiyor.” 

HDP’NİN MESAJI BELLİ 

HDP’nin verdiği mesajın da belli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Biz Millet İttifakı’nı destekleyeceğiz’ anlamı taşır. Bunun aksini söylemek saflık olur. Vatandaş da bunu gayet iyi anladı. Fakat kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Bunu, seçimlerde de göreceğiz” dedi. Yıldırım Uber’le ilgili de “Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu. 

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