''Resmi Gazete'' yalanı tutmadı! Özür diledi

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:18 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:58

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu.

Algı operasyonu tutmayınca Durmuş Yılmaz'a tepki yağdı.

DURMUŞ: ÖNGÖRÜM GERÇEKLEŞMEDİ



Ekonomi üzerine spekülatif yalanı boşa çıkan Durmuş, herhangi bir kulis bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Durmuş, "Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim" dedi.

Vatandaşlar sosyal medyadan Durmuş Yılmaz'a tepki gösterdi:

"İşleri yok, zamanları bol, Durmuş Yılmaz misal... Yahu neden spekülasyon yapıyorsun? Neden dedikodu yayıyorsun? Yaşına, konumuna yakışıyor mu?"



"Bu Durmuş Yılmaz HDP li mi IP li mi ?"



"Uydurduğu yalanla milleti peşine takan Durmuş Yılmaz'ı gecenin en 'utanmaz adamı' ilan etmeli. Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir adamın kaosa oynaması da ayrı bir garabet oluyor tabi."



"IMF ile otel odasında gizli görüşmeler yaparken yakalanan Durmuş Yılmaz Resmi gazete üzerinden provokatörlük yapıyor."