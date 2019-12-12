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Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Başkan Erdoğan, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik eylem planının ikinci aşamasına ilişkin genelge yayınladı.

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Genelgeye göre; en az 3 bin kişi mesleki eğitim kurslarından faydalandırılacak, ev onarımı yardımları kapsamında azami 15 bin, ev yapımı yardımı için de azami 25 bin TL uygulaması daha etkin uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, Roman mahallelerinde yapılan alan araştırmaları sonucunda, çocukların eğitim olanaklarından yeteri kadar yararlanamadıkları yer aldı. Öncelikle, çocukların eğitimden kopuşlarıı engellenecek ve daha önce çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış kişilerin eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Genelgede yer alan eylem planına göre, Roman vatandaşların iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklere kavuşturulması sağlanacak. Çocuk işçiliğini önlemek, çocuklarla gençleri eğitime ve bilgilerini, kabiliyetlerini geliştirecek etkinliklere yönlendirmek üzere gerekli tedbirler alınacak. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, İŞKUR faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak. 12 bin 500 katılımcının yer alacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Mesleki eğitim kursları aracılığıyla Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak. En az 3 bin kişi mesleki eğitim kurslarından faydalandırılacak. Sağlıksız bir çevrede, kötü koşullarda ve yetersiz özelliklere sahip konutlarda ya da geçici konutlarda ikamet eden gruplara barınma konusunda çözümler üretilecek. Onarım ve yeniden yapılandırma konusunda yüksek desteğe ihtiyaç duyan 3 ilde, Romanların yoğun olarak yaşadığı mahalleler tespit edilecek. Saha araştırması ve analizi yapılacak.

25 BİN TL BARINMA YARDIMI

Halihazırda ev onarımı yardımları kapsamında azami 15 bin, ev yapımı yardımı için de azami 25 bin TL uygulaması daha etkin uygulanacak. Bu uygulamalardan daha fazla Roman vatandaşın faydalanması sağlanacak. Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri üzerinden 2020’de yaklaşık 10 bin, 2021’de ise 15 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verilecek. Sosyal hizmet ihtiyacı bulunan dezavantajlı vatandaşların sahip oldukları haklar ile kadının güçlenmesi, kadının sosyal statüsüne zarar veren etkenlerle mücadele gibi konularda da 300 bin kişiye ulaşılması sağlanacak.

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