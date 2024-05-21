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Politika

Romanya Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 15 milyar dolar

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır.' ifadelerini kullandı.

21 Mayıs 2024 Salı 18:24 - Güncelleme:
Romanya Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 15 milyar dolar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Romanya Başbakanı ve heyetini yüksek düzeyli strateji iş birliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortalık seviyesine taşımıştık. İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır.

Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi iş birliğinde son dönemde önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. 4 adet uçağımız Romanya hava sahasında 4 ay boyunca görev yaptı.

Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

RUMEN VATANDAŞLARINA KİMLİKLE SEYAHAT

Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

NETAHYAHU SOYKIRIM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR

Sayın Başbakan ile bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bunların en başında İsrail zulmü geldi. İsrail'in durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Katliamın önüne geçilecek adımlar atılmıyor.

Netahyahu soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir. Romanya'nın da uluslararası çabalara katkı vereceğine inanıyorum.

Ukrayna'daki savaşı da ele aldık. Türkiye savaşın başlangıcından bu yana çatışmasın sona erdirilmesi konusunda önemli katkılar sundu. NATO müttefikimiz Romanya ile ilişkilerimizin ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki toplantımızı da Bükreş'te gerçekleştireceğiz.

Başbakan Ciolacu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

Bugün Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerindeki en önemli ana tanıklık ediyoruz. Romanya ve Türkiye arasındaki ilk ortak hükümet toplantısı fiilen gerçekleştirmiş olduk. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek dostlarının kim olduğunu bilen vizyoner liderdir. Geçen yıl korkunç depremin ardından Romenler ilk anlardan itibaren biz varız dediler.

Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya vatandaşlarına yönelik yaptığı özel jest için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Romenler Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekler.

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