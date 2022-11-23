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Politika

Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti'de...

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozeti takıldı. Sonrasında kürsüye gelen Özcan, 'Bugün burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti'de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye yaptığı çağrıda 'Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin' ifadelerini kullandı. Bu çağrının ardından, İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı.

İyi Parti'nin gidişatından rahatsız olan isimlerden birisi de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozeti takıldı.

Sonrasında kürsüye gelen Özcan, "Bugün burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İYİ Parti
  • Kürşat Engin Özcan

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