Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta: Ülkemdeki Türk yatırımları yarım milyar dolar seviyesinde

Biruta, resmi ziyaret kapsamında Ruanda'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasında ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim, vize istisnaları ve kültürel diplomasi gibi birçok alanda anlaşmaların bulunduğunu kaydeden Biruta, ziyaret kapsamında da ilave anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarının imzalandığını söyledi.

Bu anlaşmalar arasında Türkiye Maarif Vakfının Ruanda'da faaliyet gösterebilmesi için bir anlaşmanın bulunduğunu da ifade eden Biruta, "İmzalanan anlaşmalar, her iki ülke arasındaki işbirliğini son derece verimli seviyeye getirmek için temel altyapıyı oluşturuyor." diye konuştu.

Biruta, anlaşmalar sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığını belirterek, "33 milyon dolardan 180 milyon dolara ulaştı. Bu çerçevede Türk şirketleri tarafından Ruanda'ya önemli oranda yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımın miktarı yarım milyar dolara ulaştı." dedi.

İstanbul ile Kigali arasında günlük Türk Hava Yolları uçuşlarının yapıldığını anlatan Biruta, bu sayede iki ülke vatandaşları ve iş çevrelerinin desteklendiğini ifade etti.



"Daha ileri hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. İmzalanan anlaşmalar önemli bir yatırım imkanı sağlıyor bize." diyen Biruta, Türk iş insanlarını Ruanda'ya davet etti ve işbirliği anlaşmalarının sonuçlarının da yakında görüleceğini vurguladı.