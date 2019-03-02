Rum dostu CHP’ye Yavuz darbe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde halka hitap etti. Bu seçimlerde de Rize’den rekor beklediğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? Türkiye’de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Ben size inanıyorum.Rize, 31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Cumhur İttifakı’nın karşısına bir yanına FETÖ’yü, bir yanına PKK’yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart’ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize’m budur.”

ENFLASYON İNECEK

“Biz sadece hizmet siyaseti eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri olumsuzluk pompalayarak alan açmaya çalıştı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak rekorlar kırdık. Türkiye’nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde ülkemizi her yıl yüzde 6 büyütmemiz vardır. Geçen yıl ağustosta büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi bizim IMF’ye borcumuz kaldı mı? Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolar oldu. Merkez Bankamız yeniden güçlenirken daha ileri gideceğiz, enflasyon tekrar 6’lara 7’lere kadar düşecek.”

SİZLERE İKİ MÜJDE

“Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için elektrik sulama tarifesini genişletiyoruz, yüzde 12 indirimli elektrik kullanılabilecek. İkinci müjde Yeni sondaj gemimiz. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Yeni sondaj gemimiz. Adını Fatih koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz’da Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol hatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Fatih ve Yavuz gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli birer adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap, kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bizde araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günleri inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum.”

ÇOK RAHATSIZLAR

CHP’nin bu çalışmalardan çok rahatsız olduğunu kaydeden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Korkuyor. Ya bulursa diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla mecliste gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialar Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz’deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içerde böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP’nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar.”