Rum dostu CHP’ye Yavuz darbe
Başkan Erdoğan, Akdeniz’deki arama faaliyetlerinin durdurulmasını isteyen CHP zihniyetine yeni sondaj gemisinin ismiyle cevap verdi: Fatih ve yeni gemimiz Yavuz ile Akdeniz’de araya araya gaz bulacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde halka hitap etti. Bu seçimlerde de Rize’den rekor beklediğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? Türkiye’de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Ben size inanıyorum.Rize, 31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Cumhur İttifakı’nın karşısına bir yanına FETÖ’yü, bir yanına PKK’yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart’ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize’m budur.”
ENFLASYON İNECEK
“Biz sadece hizmet siyaseti eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri olumsuzluk pompalayarak alan açmaya çalıştı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak rekorlar kırdık. Türkiye’nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde ülkemizi her yıl yüzde 6 büyütmemiz vardır. Geçen yıl ağustosta büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi bizim IMF’ye borcumuz kaldı mı? Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolar oldu. Merkez Bankamız yeniden güçlenirken daha ileri gideceğiz, enflasyon tekrar 6’lara 7’lere kadar düşecek.”
SİZLERE İKİ MÜJDE
“Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için elektrik sulama tarifesini genişletiyoruz, yüzde 12 indirimli elektrik kullanılabilecek. İkinci müjde Yeni sondaj gemimiz. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Yeni sondaj gemimiz. Adını Fatih koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz’da Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol hatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Fatih ve Yavuz gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli birer adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap, kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bizde araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günleri inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum.”
ÇOK RAHATSIZLAR
CHP’nin bu çalışmalardan çok rahatsız olduğunu kaydeden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Korkuyor. Ya bulursa diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla mecliste gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialar Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz’deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içerde böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP’nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar.”
Başkan Erdoğan Rize’de yapacağı miting öncesi geceyi geçirdiği Güneysu’daki evinden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsün içerisinden kısa bir konuşma yaptı.
800 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ
“Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 689 milyon liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere toplam 28 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle 250 yataklı Rize Devlet Hastanesi de var. Ayrıca eğer taliplisini bulabilirsek Rize’ye inşallah bir de şehir hastanesini inşallah inşa edeceğiz. Rize’ye kazandıracağımız 12 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Bu 800 yataklı şehir hastanesi konusunda ön hazırlıklar tamam. Bütün mesele şimdi o ihaleye girecek müşteriyi bulmakta. İnşallah o bulunduğu anda bismillah diyeceğiz. Çayeli’ne de 50 yataklı devlet hastanesi yapacağız. Rize’de 2 bin 708 konut projesini hayata geçirdik.”
ARKAMIZDA HALK VAR
“Ne diyor ‘bizim arkamızda PKK var’ diyor. ‘Bizim arkamızda YPG var’ diyor. Hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, hak var. Bizim yolumuz bu. Onlar da İmralı’daki terörist başına sırtını dayıyor. İşte bunlara 31 Mart’ta gerek batıda gerek doğu-güneydoğuda her yerde gereken dersi inşallah vereceğiz.”
NE HALLERE DÜŞTÜK
“Erdoğan, “Şimdi Doğu Karadeniz’den, Rize’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Kardeşlerim, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok, bizde Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var, Karadeniz var, Akdeniz var, Orta Anadolu var, Ege var, Marmara var. 780 bin kilometrekareyle Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal, sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi? Ne hallere düştük ne hallere. Şu hale bak. Durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar Atatürk’ün partisi. Ya hu Atatürk’ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP’ye 31 Mart’ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?” dedi.
TRABZON’U İSTİSMAR ETMEK İSTİYOR
Erdoğan, “Şimdi Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş... Trabzon’u istismar etmek istiyor. Benim Trabzonlu hemşehrim sana prim vermez. Çünkü CHP; çöp, çukur, çamur demektir” dedi.
GERİLİMİN TIRMANMASI FAYDA SAĞLAMAZ
Pakistan-Hindistan kriziyle ilgili ilk kez açıklama yapan Erdoğan, “Türkiye’nin diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönem kısa sürede atlatılacak. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur” dedi.
Başkan Erdoğan, Trabzon mitinginde halka hitap etti. ‘Merde mert diyen, özü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon’ diye konuşmasına başlayan Erdoğan şunları söyledi: “Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin adamına, Cumhurun ittifakına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Siz bizim yanımızda durdunuz.”
KAÇACAKLAR BİZ KOVALAYACAĞIZ
“Cudi’de inlerinde bastık. Gabar’da inlerinde bastık. Tendürek’te inlerine girdik. Kandil’de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. Az önce İçişleri Bakanımız dinlediniz. Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz.Ben CHP’ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, İYİ Parti’ye gönül verenlere de sesleniyorum. Ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart’ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadını vurun.”
BU BEDELLERİ BİZ ÖDETECEĞİZ
“Bu milletin paralarını Kandil’e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar... Ve bak, yargılandılar. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da iyi yaptınız diyemeyiz. Önümüzde 31 Mart var. Adeta bir beka meselesi. Vereceğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak. 4.5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak iş başında. TŞubat ayı başından beri 25 ilimizi ziyaret ettim. Zillet İttifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Hala isim kavgasıydı, şu kavgasıydı bunlarla uğraşıyor.”
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ
“Önceki gün uçak krizinden sonra Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ile görüştüm. Gerilimi nasıl düşürebileceğimizi istişare ettik. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Türkiye de ne zaman dara düşse, ne zaman sıkışsa, deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan’ın hep yanında olduk. Ülkemizin hem Pakistan ile hem Hindistan ile çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye’nin müstesna konumunu takdir ediyor. Biz de kendilerine tansiyonun düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları pilotu salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistan’ın da bu adıma mukabelede bulunmalarıdır. İnşallah Türkiye’nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.”
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