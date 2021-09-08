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Politika

Rum Kesimi'nden küstah talimat! Türkiye'den sert tepki: Çağ dışı

Dışişleri Bakanlığı, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, 'GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.' denildi.

8 Eylül 2021 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:45
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın, Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı "çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi" ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "GKRY'nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eyleminin "Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını" gösterdiği belirtildi.

GKRY'de Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.

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