Rum vekilden Akkuyu ayıbı

Avrupa’daki 184 nükleer santralin 111’i 35 yaş üstü olmasına ve eski teknoloji ile yapılmalarına rağmen Güney Kıbrıslı milletvekili Kyriakides, nükleer güvenlik raporuna, raportör onayı olmadan eski santraller yerine Akkuyu uyarısı ekletti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Emine Nur Günay “Avrupa’da Nükleer Güvenlik ve Emniyet” isimli rapora teamüllere aykırı bir şekilde siyasi amaçlarla eklemeler yapıldığı için raportörlükten çekildiğini bildirdi.

SİYASİ MÜDAHALE

Milletvekili Günay’ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tamamen taraflı siyasi bir girişim olarak AKPM teamüllerine aykırı olmasına rağmen raportörün onayı olmadan Güney Kıbrıslı milletvekili Stella Kyriakides’in önergesinin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, Akkuyu konusunun rapora eklenmesinin talep edildiği ve muhalefet şerhi verildiği bildirildi. Günay, açıklamada, raporu, son değişikliklerle kabul etmeyeceğini, yanlı siyasi müdahaleyi kınadığını ve raportörlükten çekildiğini AKPM Başkanlığına ve Komisyon Başkanına gerekçeleriyle yazılı olarak ilettiğini belirterek, şöyle devam etti:

TEAMÜLLERE AYKIRI

Henüz süreç bitmiş değil. 8-12 Ekim arasında Strazburg’da yapılacak olan 4. dönem toplantısında hem komisyonda hem de bugün genel kurulda görüşülecek. Türk delegasyonu olarak yakından takip ediyoruz ve teamüllere aykırı yanlı girişimi kabul etmiyoruz. Nükleer tesisler konusunda Avrupa’da mevcut durumun yansıtılması ve teknik bilgi yönünün ağır olmasına karşın siyasi bir girişimle raporun içeriği değiştirildi. Neden yanlı siyasi yaklaşım ile sadece Akkuyu Nükleer Santrali gündeme getiriliyor ve rapora ekleniyor? Bu, cevabını almamız gereken bir soru.”