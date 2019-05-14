Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

‘Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok’

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj çalışmalarını durduracak bir ülke olmadığını belirterek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor. Türkiye’yi kim durdurabilir ki? Bizim için hangi filo Türkiye ile savaşacak” dedi.

OYUNU AKILLICA OYNUYOR

Türkiye ile gerilimin artmasının kendilerine bir fayda sağlamayacağını kaydeden Rolandis, ülkesine şu uyarılarda bulundu: Son noktaya varırsan, gelip senin için savaşacak ülke yoktur. Erdoğan, Rusya yönünde de hareket ederek oyunu akıllıca oynadı. Çok değerli bir müttefik edindi. Rusya, Batı’dan koparacak ve NATO ile ilişkisini bozacak bir müttefik istemiyor. Şu anda teçhizat, enerji satıyor, nükleer santral yapıyor... Yanı başımızda, bize çok ciddi sorunlar çıkarabilecek Rusya-Türkiye-İran ittifakını kurdu. Biz, Türkiye profesyonel personel bulamayacağı için sondaj yapamaz takıntımızla kaldık. Azerbaycan var, şu anda İran müttefiki, bunlar, petrol konusundaki en iyi uzmanlardır. Yapacak personel mi bulamaz? 80 milyonluk ülke olduğunu ve Orta Asya’daki bir 80 milyonun daha kontrol ettiğini unutmayalım.