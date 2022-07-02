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Politika

Rumlara iş birliği önerileri... KKTC Başbakanı Üstel: Tüm taraflardan olumlu tutum bekliyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) sunduğu iş birliği önerilerine tam destek verdiğini belirterek, 'Bu iş birliği önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda başta Rum tarafından olmak üzere ilgili tüm taraflardan olumlu tutum bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
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Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Nikos Anatasiadis'e iletilmek üzere hazırladığı ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenca ile dünkü görüşmesinde sunduğu iş birliği önerilerini hükümet olarak desteklediklerini belirtti.

Üstel, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kuvvetle desteklenen ve eşitlik temelinde Rum muhataplarıyla birlikte çalışma iradesini gösteren, 4 başlıktan oluşan iş birliği önerilerinin Adamızın ve bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yaptığı, Rum tarafı ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören bu iş birliği önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda başta Rum tarafından olmak üzere ilgili tüm taraflardan olumlu tutum bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm temelinde GKRY ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paket sunmuştu.

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