Rumları Barbaros korkusu sardı

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına sondaj çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, tespit edilen alanda tüm tacizlerine rağmen arama tarama çalışmalarına devam ediyor. İki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen gemiye Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen taciz sonrası Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateyn sismik gemiye 24 saat boyunca eşlik ediyor. Bölgede sondaj çalışmaları gece gündüz sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa Gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kemalreis Fırkateyni ve fırkateynde görevli bir Skorsky helikopterin korumasında araştırmalarını sürdürüyor.

KORUMA ÇEMBERİ

Geceleri kızılötesi dürbün ile de sismik gemi çevresi sürekli gözetiliyor. Fırkateynde görevli helikopter gündüzleri sismik araştırma gemisinin çevresinde denetimlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz yatakları, bir zamanların sakin Doğu Akdeniz’i son yıllarda birçok donanmanın boy gösterdiği bir arena haline getirdi.