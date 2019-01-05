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Rumları Barbaros korkusu sardı

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’deki keşfinde Yunan tacizlerine rağmen çalışmalarına devam ediyor. Sismik gemisini Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir fırkateyn koruyor. 

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Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına sondaj çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, tespit edilen alanda tüm tacizlerine rağmen arama tarama çalışmalarına devam ediyor. İki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen gemiye Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen taciz sonrası Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateyn sismik gemiye 24 saat boyunca eşlik ediyor. Bölgede sondaj çalışmaları gece gündüz sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa Gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kemalreis Fırkateyni ve fırkateynde görevli bir Skorsky helikopterin korumasında araştırmalarını sürdürüyor. 

KORUMA ÇEMBERİ

Geceleri kızılötesi dürbün ile de sismik gemi çevresi sürekli gözetiliyor. Fırkateynde görevli helikopter gündüzleri sismik araştırma gemisinin çevresinde denetimlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz yatakları, bir zamanların sakin Doğu Akdeniz’i son yıllarda birçok donanmanın boy gösterdiği bir arena haline getirdi. 

Doğu Akdeniz’de tarama yapan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Yunan güçleri tarafından taciz edilmiş ve Türk Deniz Kuvvetleri’nce anında karşılık vermesinin ardından bölgeden uzaklaşmıştı.

TÜRK DONANMASINA TALEPLER ARTTI

‘Akdeniz Kalkanı Harekâtı’ ile Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya devam ediyor. Türk donanmasının bölgedeki etkinliği, diğer ülke donanmalarının da ilgisini çekerken, birlikte eğitim yapma ve bilgi paylaşımı taleplerinin de artmasına neden oluyor. ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS DONALD COOK Muhribi, Fransa Deniz Kuvvetleri’ne ait FS ACONIT fırkateyni ve ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS PORTER Muhribi ile ikili tatbikatlar icra edildi. 

ALGI OPERASYONLARI

Türkiye ile sahada başa çıkamayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ikilisinin yalan haberlerle kamuoyunu etkilemesine neden oluyor. Şer ittifakını kuran bu ikili Türkiye’nin uluslararası ortamda yalnızlaştığı yalanlarıyla haberler yayınlıyor ve algı operasyonları oluşturmaya çalışıyor. 

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