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Politika

Rus heyet, tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, yarın İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunacak.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Rus heyet, tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Verşinin'in Türkiye'deki temasları kapsamında yarın Müşterek Koordinasyon Merkezini ziyaret etmesi, 10 Aralık'ta da saha incelemesinde bulunması planlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak istişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili Tahıl Anlaşması'nın uygulanması gibi hususların, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması ile Libya, Filistin gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

  • Sergey Vershinin
  • Rusya
  • Sedat Önal

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