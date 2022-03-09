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Politika

Rus limanlarındaki gemiler... Bakan Akar: En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz” dedi.

9 Mart 2022 Çarşamba 11:55 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:31
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Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirten Akar, "Birinci konu; ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi. Türkiye olarak bizim orada 2 uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Bir an önce planlandığı şekliyle, güvenli bir şekilde Türkiye'ye gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konuda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, gemilerin seyahati sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların refakatinin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Bu aşamada ona gerek yok. O ticaret gemileri, Rus gemileri zaten. O gemilerin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı karşılayacak" ifadelerini kullandı. Bakar Akar, "Bir takvim verildi mi?" sorusuna ise "Mümkün olan en erken zamanda" cevabını verdi.

Bakan Akar ayrıca, gemi sayısına ilişkin ise, "Sayılar değişik. Daha önce ticari olarak anlaşması yapılmış gemilerimiz var. Onun dışında Türk bandıralı gemilerimiz var hem Rus hem de Ukrayna limanlarında. Onlar dolayısıyla Rus limanlarındakilerle ilgileniyorlar. Gayet olumlu, yapıcı cevaplar aldık. Olumlu gelişmeler bekliyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde" diye konuştu.

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