Rus muhabirin ''Bayraktar TB2'' sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan müthiş cevap!

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:22 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:22

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurması belli çevreleri rahatsız etmişti. Durumu sindiremeyen Rus medyası, konuyu G20 zirvesinde gündeme taşıdı.

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

RUS MUHABİRİN "BAYRAKTAR TB2" SORUSUNA TOKAT GİBİ CEVAP

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

"TERÖRLE MÜCADELEDE RUS SİLAHLARIYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.