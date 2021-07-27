Rusça olan resmi dillerini Türkçe olarak değiştirdiler

27 Temmuz 2021 Salı 07:28 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 07:28

AK Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özbekistan'ın Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdiğini açıkladı.

Bir süredir resmi dilini değiştirmeye hazırlanan Özbekistan yönetimi, anayasaya uygun şekilde çalışmalarını tamamladı. Ülkede Türk lehçelerinden birisi olan 'Özbekçe' resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen, Kiril alfabesi kullanılıyordu.

Özbekistan yönetimi, yaşanan karışıklıkları gidermek ve anayasa hükmünü tamamen uygulamak maksadıyla Kiril alfabesinin kullanımını da rafa kaldırarak Türkçe harflerin de yer aldığı Latin alfabesine geçti.