Rüşvet ve vurguna Kılıçdaroğlu şemsiyesi: Yine sessiz kaldı!

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 08:42

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her söyleminde rüşvet ve yolsuzluklara dikkat çekse de konu kendi partisi olunca suskunluğa bürünüyor. Yalova Belediyesi'nde yaşanan 30 milyon liralık vurgun ve yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de olduğu 18 kişi tutuklanmış, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alınmıştı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 2 milyon lira rüşvet aldığı, şahsına köşk yaptırdığı ve imarda usulsüzlükler yapıldığı öne sürüldü. 24. Dönem CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın ortaya attığı bu iddialar ile ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Son olarak ise seçim sloganı, 'Beşiktaş'ta daha iyi bir hayat' olan ve 'İsrafa son' pankartları asan CHP'li Rıza Akpolat'ın belediye başkanı seçildikten sonra Kuruçeşme'de satış değeri 30 milyon lira olan ultra lüks villayı aylığı 60 bin liraya kiraladığı ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU GÖZ YUMUYOR

Sabah'ın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'li belediyelerde yaşanan vurgun, rüşvet ve yolsuzluklara hep sessiz kaldı. Kumluca'da gündeme getirdiği iddiaları müfettişlerle de paylaşan Yıldıray Sapan, "Yalova Belediyesi'nin 30 milyonluk yolsuzluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı meclis üyelerinin açıkça rüşvet istemesi ve son olarak Kumluca Belediyesi'ndeki 2 milyon liralık rüşvet skandallarına Kılıçdaroğlu sessiz kalıyor. CHP üye yapmadan önce bile 6 ay üyeleri araştırırdı. Bir referanssız yoksa üye dahi olmazdınız. Yeni CHP sokaktan adam toplayarak aday yapıyor. Böyle olunca da yolsuzluklar hem imarda hem doğrudan teminde yapılıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaşananlara göz yumduğunu söyleyen Sapan, "CHP Kumluca İlçe Başkanı ve kendi meclis üyeleri birlikte rapor hazırlayıp genel merkeze bu belediye başkanının görevden alınması için dilekçe yazıyorlar. Kılıçdaroğlu'nın kapısını çalarak bu ismin görevden alınmasını istiyorlar. Partide etkili insanlar tarafından olay kapatılmak istendiğini duydum. Yeni CHP'de her alanda büyük bir çürüme var. PKK uzantılarıyla iş birliği, FETÖ ile iş birliği gibi. Bu tür rüşvet olayların bütün partiler bir araya gelerek ortak bir platform oluşturup birlikte bunun önüne geçilmesini düşünüyorum" diye konuştu.

CHP'li Belediye Başkanı Köleoğlu'nun son skandalından da bahseden Sapan, "Masalarda dansöz oynatılıyor birlikte eğlence yapılıyor. Belediye başkanı demek sorumlu bir insandır. Bu olay belediye başkanı olduktan sonra gerçekleşti. O hesabı kim ödedi mesela" diye konuştu.