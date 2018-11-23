Rusya ile iyi ilişkilerimiz ‘Batı’ya engel değil

Panelde konuşan Kalın, Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in göreve gelmesiyle yeni ivme kazandığını söyledi. Kalın, ana aktörlerin ortaya koyduğu performans ve liderlik ile Türkiye- Rusya ilişkilerinin özellikle 2004 yılından bu yana çok büyük ivme kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

PUTİN’İN İLK ZİYARETİ

“Niye 2004 yılı diyorum? Çünkü Putin’in Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret.30 yıl küsur bir aradan sonra devlet başkanı düzeyinde yapılmış ilk ziyaret. Türkiye- Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Aynı şekilde Sayın Başkanımızın, dış politikaya 360 derece perspektifinden baktığı için Rusya ile ilişkileri önemli, daha ilk günden stratejik öncelik olarak zaten belirlemişti. Bugün bunun semeresini, meyvelerini toplamaya başladık.” Kalın, Rusya ile iyi ilişkilerin; Türkiye’nin Avrupa, ABD, ‘Batı ittifakı’ ile iyi ilişkiler içinde olmasına engel teşkil etmeyeceğini de belirterek, “AB üyeliği için müzakere eden bir ülke olmamız, ABD ile stratejik ortaklığa sahip olmamız, Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmamıza hiç bir zaman engel teşkil etmez. S-400 meselesini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir” ifadesini kullandı.

SELMAN İLE GÖRÜŞME

Arjantin’de yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Suud Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da katılacağının hatırlatılması üzerine Kalın, Başkan Erdoğan ile bir temasın olup olmayacağına “Bakıyoruz programa” dedi.

ANLAŞIRSAK PATRİOT ALIRIZ

Sözcü Kalın, “Eğer patriotlarda anlaşılırsa, Türkiye patriotları da alabilir. Bu konuda patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir. Daha önce Türkiye bildiğiniz gibi patriotları almak için uzun müzakereler yürüttü. Fakat bunlardan netice alınamadığının görüldüğü noktada Başkanımız bir yeni perspektif ortaya koydu. ‘Çıkalım, dünya piyasasında herkesten teklif alalım’ denildi. Burada en iyi teklifi Rusya tarafı verdiği için S-400’lerle ilgili bir anlaşmaya varıldı” diye konuştu.