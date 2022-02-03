Gerilim tırmanırken Başkan Erdoğan çağrısını yineledi: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

3 Şubat 2022 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum."



"Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler kat etti. Salgına rağmen 2 milyon Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora ulaştık."



"Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz."



"(Rusya-Ukrayna gerilimi) Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz."



"Tüm tarafları itidalli olmaya, diyaloğa davet ediyoruz"

"(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek."

"(Osman Kavala kararı) Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Ne AHİM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bizi ilgilenmiyoruz. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."

"(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."