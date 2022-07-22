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Politika

Rusya ve Ukrayna İstanbul'daki anlaşmaya bakanlar düzeyinde katılacak

İstanbul'da, Ukrayna'nın tahıl ticaretine yeniden başlamasını sağlayacak bugünkü anlaşma töreni için Rusya ve Ukrayna bakanlar düzeyinde toplantıya katılacak.

Reuters22 Temmuz 2022 Cuma 12:50 - Güncelleme:
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Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu Türkiye'ye geleceğini belirtirken, Ukrayna Altyapı Bakanı'nın da katılacağı anlaşma Moskova'nın komşusunu işgali ile başlayan küresel gıda krizini zayıflatmaya yönelik ilk adım olarak görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve denizde uyguladığı blokaj, onlarca gemiyi Karadeniz'de mahsur bıraktığı gibi, milyonlarca ton tahılın da Odesa limanından çıkışını engellemişti. Anlaşma da Birleşmiş Milletler de yer alacak.

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