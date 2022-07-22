Rusya ve Ukrayna İstanbul'daki anlaşmaya bakanlar düzeyinde katılacak

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu Türkiye'ye geleceğini belirtirken, Ukrayna Altyapı Bakanı'nın da katılacağı anlaşma Moskova'nın komşusunu işgali ile başlayan küresel gıda krizini zayıflatmaya yönelik ilk adım olarak görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve denizde uyguladığı blokaj, onlarca gemiyi Karadeniz'de mahsur bıraktığı gibi, milyonlarca ton tahılın da Odesa limanından çıkışını engellemişti. Anlaşma da Birleşmiş Milletler de yer alacak.