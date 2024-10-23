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Politika

Rusya'da BRICS Zirvesi... Başkan Erdoğan, diplomatik temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için geldiği Tataristan'da, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

23 Ekim 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Rusya'da BRICS Zirvesi... Başkan Erdoğan, diplomatik temaslarına başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. İki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

MADURO İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamındaki temaslarına başladı. Zirve'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, işbirliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail'i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında bulunduğu Tataristan'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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