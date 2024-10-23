Rusya'da ilk temas... Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. İki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

MADURO İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için geldiği Tataristan'da, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.