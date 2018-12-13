Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığına ilişkin Rusya'dan açıklama: Ankara ile temas halindeyiz
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin birkaç gün içinde Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlatmayı planladığı operasyona ilişkin olarak, Ankara ile temas halinde olduklarını söyledi.
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