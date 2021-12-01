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Politika

Rusya'dan Türkiye açıklaması! ''Bunu memnuniyetle karşılarız''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve uluslararası konularda önemli bir nüfuza sahip olduğunu, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk anlaşmalarının uygulanması yönünde kullanabilmesi halinde Rusya'nın bunu memnuniyetle karşılayacağını bildirdi. Söz konusu görüşmede, Ukrayna konusunun da gündeme gelebileceğini anlatan Peskov, 'Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu açarsa, o zaman istişare edilebilir.' diye konuştu.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:15
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlandığını söyledi.

Söz konusu görüşmede, Ukrayna konusunun da gündeme gelebileceğini anlatan Peskov, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu açarsa, o zaman istişare edilebilir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklifiyle ilgili Lavrov'dan açıklama

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapabileceğine yönelik açıklamalarına değinerek "Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda, birçok açıdan önemli bir nüfuza sahip. Eğer Sayın Erdoğan, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk anlaşmalarının, Paris'te varılan anlaşmaların uygulanması yönünde kullanabilirse, Rusya bunu memnuniyetle karşılar." dedi.

Rusya'nın Ukrayna krizinde taraflardan biri olmadığını savunan Peskov, Ukrayna'daki çatışmaların bir iç savaş olduğunu öne sürdü.

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